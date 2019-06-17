Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem
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Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ÇANAKKALE'de, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.47'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, 3.8 olarak açıklandı. Yüzeyden 8.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Ayvacık'ta şiddetli hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan ilçe halkından bazıları evlerinden sokağa çıktı. Çanakkale merkezi ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 4.1 olarak açıkladı.
 


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
AFAD, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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