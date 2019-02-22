Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 3 Arkadaşıyla Derede Boğulan Gencin Cenazesi Defnedildi

Çanakkale'de 3 Arkadaşıyla Derede Boğulan Gencin Cenazesi Defnedildi

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılan araçta bulunamayan ve cesedine dün ulaşılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Barış Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

Çanakkale'de 3 Arkadaşıyla Derede Boğulan Gencin Cenazesi Defnedildi, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılan araçta bulunamayan ve cesedine dün ulaşılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Barış Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

İlçede, 2 Şubat akşamı su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 kişiden biri olan Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Barış Kurt'un cenazesi, Güllüce Köyü Camisi'ne getirildi.

Öğrencinin annesi Birgül ve babası Sedat Kurt, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.


Barış Kurt'un cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, öğrencinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu ile vatandaşlar katıldı.


İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 2 Şubat gecesi Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 Şubat gecesi araç ile gençlerden 3'ünün cesedine ulaşılmıştı. Barış Kurt'un cesedi ise dün bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Ezine, Çanakkale, Güncel
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