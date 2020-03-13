Çanakkale'de 3 asırlık Osmanlı kitabeleri günümüz Türkçesine çevrilerek tarihe ışık tutuluyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan eski Şehir Mezarlığı'nda geçmişi 3 asra kadar uzanan Osmanlı kitabeleri hem restore ediliyor, hem de günümüz Türkçesine çevrilerek tarihe ışık tutuluyor.



Çan Belediyesi tarafından eski Şehir Mezarlığı'ndaki 1690'lı yıllardan kalma 30 kitabe için restorasyon çalışmaları başlatıldı. 1 ay önce başlatılan çalışma kapsamında Osmanlıca kitabeler dezenfekte edilerek temizleniyor, ardından titiz bir araştırma ile günümüz Türkçesine çevrilerek gelecek nesillere tarihi bilgiler aktarılıyor.



"Tarihi mezarlığımızı yaşatmış olacağız"



Çalışmaları yerinde inceleyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçedeki tarihi mezarlıkta uzun süredir bir restorasyon çalışmasının talep edildiğini dile getirerek, "Buradaki mezarlık Çan'ımızın en eski mezarlıklarından biridir ve tarihi bir mezarlıktır. 1690 yılından günümüze kadar olan yaşamış bir mezarlıktır. Bu mezarlıkta uzun yıllardan beri restorasyon çalışması yapılması isteniyordu. Dolayısıyla biz de tarihimizi günümüze aktarma adına böyle bir restorasyon çalışması içerisine girmek istedik. Osmanlıca yazılar var, ekip arkadaşlarımızdan olan Ediz Bey'den yardım istedik. Onları temizleyecek, yenileyecek ve kitabelerin yanlarına da günümüz Türkçeleri konacak. Dolayısıyla tarihimizi de günümüze yansıtmış olacağız. Bu kitabelerde neler yazdığını günümüzde yaşayan insanlarımız, Çan halkı ve diğer illerden ilçelerden gelen kişiler okumuş olacaklar. Dolayısıyla ziyarete de açılacak" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE