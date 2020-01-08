Çanakkale'de 3 günde 2 kez kundaklanan site olayında 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 3 günde 2 kez kundaklanan site olayında 1 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de 3 günde 2 kez kundaklanan site olayında 1 gözaltı

7 saat önce

Çanakkale şehir merkezindeki bir sitede 3 gün arayla yaşanan 2 kundaklama olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çanakkale'de 3 günde 2 kez kundaklanan site olayında 1 gözaltı, System.String[]

Çanakkale şehir merkezindeki bir sitede 3 gün arayla yaşanan 2 kundaklama olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Barbaros Mahallesi Plaj Caddesinde bulunan Toprakkent Sitesinin 3 gün arayla 2 kez kundaklandığı iddia edildi. Önce 29 Aralık gecesi sitenin giriş bölümü, ardından da yılbaşı gecesi B bloğun bodrum katı ateşe verildi. 29 Aralık'taki ilk yangında giriş bölümünde bulunan 4 motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. Yılbaşı gecesi bodrum katında yaşanan ikinci olay ise gece 05.00 sıralarında oldu. Şans eseri bir apartman sakinin o saatte uyanık olması ve balkondan bağırarak diğer komşularını uyandırması ile büyük bir faciadan dönüldü. Olaylarda şans eseri yaralanan olmazken, sitede maddi hasar meydana geldi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturma ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası kundaklama olayının faili olduğu iddia edilen B.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tahkikatın sürdüğü belirtildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Yılbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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