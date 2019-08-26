Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 3 günde 400 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 3 günde 400 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 3 günde yapılan operasyonlarda toplam 400 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 3 günde 400 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 3 günde yapılan operasyonlarda toplam 400 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. 24-25-26 Ağustos tarihlerinde Ayvacık ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 18 mülteci kaçakçılığı olayında toplam 400 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 4 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 minibüs, 3 otomobil, 2 bot ve 2 bot motoru ele geçirildi. Yakalanan 381 mülteci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Diğer 19 mülteciye ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebligat yapıldı. Adli makamların talimatı gereği 1 minibüs, 3 otomobil, 2 bot ve 2 bot motoru yed-iemin otoparkına çekildi. Organizatörler H.D. ve M.Ç. tutuklanırken, H.M. ve M.K. isimli organizatörler ise gözaltına alındı.

(İHA)

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
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