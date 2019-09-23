Çanakkale'de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 günde toplam 627 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine'de yapılan 23 farklı operasyonda 581 Afganistan, 12 Suriye, 5 Cezayir, 16 Irak ve 13 Filistin uyruklu olmak üzere toplamda 627 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı. Yakalanan 581 Afganistan, 5 Cezayir, 16 Irak ve 13 Filistin uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 12 Suriye uyruklu mülteciye 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Organizatörlük yaptığı öne sürülen H.O., R.A. ve M.B. gözaltına alınırken, C.S. ve E.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, meydana gelen olaylarda ele geçirilen 2 minibüs, 1 otomobil 1 adet bot, 1 adet bot motoru ve 100 adet can yeleği ise yediemin otoparkına çekildi. - ÇANAKKALE