Çanakkale'de 3 günde 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 3 günde 73 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde son 3 günde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 3 günde 73 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde son 3 günde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Şubat'tan bu yana Ayvacık'ta 7 düzensiz göç olayına müdahale etti.

Ekipler tarafından yakalanan 41'i bazı Afrika ülkelerinden, 32'si ise Afganistan uyruklu 73 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 73 can yeleği de ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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