Çanakkale'de 3. kattan düşen kadının cesedi dere yatağında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 3. kattan düşen kadının cesedi dere yatağında bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de 3. kattan düşen kadının cesedi dere yatağında bulundu

45 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirlenen kadının cesedi binanın arkasındaki dere yatağında bulundu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirlenen kadının cesedi binanın arkasındaki dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarından geçen dere yatağında hareketsiz yatan bir kadın görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Pınar G'nin (38) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, evli ve bir çocuk annesi Pınar G'nin oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan dere yatağına düşerek öldüğünü belirledi.

Pınar G'nin cesedi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çanakkale'de 3. kattan düşen kadının cesedi dere yatağında bulundu

Çanakkale, Bayramiç, Tepecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:59 Kaynak: AA
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