Çanakkale'de 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı 3 köy, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yenice Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Hacılar, Yeniköy ve Yağdıran köylerinin bu gece saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı. Karantina nedeniyle 3 köyün girişinde jandarma tarafından önlem alındı. Umuma açık her yerde en fazla 2'şer kişinin olmasına, sosyal mesafeye dikkat edilmesine, uymayanlara ise tespit edildiğinde jandarma tarafından cezai işlem uygulanmasına karar verildi.Karantinaya alınan 3 köyde, hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen açıklamada, düğün salonu, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin durdurulduğu, toplu ibadetlerin de 14 gün süreyle ertelendiği bildirildi.