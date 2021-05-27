Çanakkale merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 86'ya yükseldi.
Gözaltına alınanlardan 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, işlemleri tamamlan 30 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Diğer 20 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çanakkale, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de 21 Mayıs'ta FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! ÇANAKKALE - 14 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan zanlılardan 30'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika