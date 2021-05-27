Son dakika haberi! ÇANAKKALE - 14 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan zanlılardan 30'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çanakkale, İstanbul , Edirne , İzmir , Kocaeli , Aydın , Balıkesir , Çorum , Bursa , Tekirdağ , Yalova , Zonguldak , Manisa ve Kayseri 'de 21 Mayıs'ta FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınanlardan 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, işlemleri tamamlan 30 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Diğer 20 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 86'ya yükseldi.

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