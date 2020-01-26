Çanakkale'de 30 kovan arı yandı - Son Dakika

Yangının çıkış nedeninin bilinmediğini söyleyen arıcı Mehmet Arslan , "İki arkadaşın toplam 100 kovanı var. Bunların içerisinden 30 tane kovan yanmış. Otlar tutuşunca kovanların alttan plastiğini de tutuşturmuş. O şekilde yanmış. Yangının neden çıktığına dair fikrimiz yok" dedi. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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