Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 305 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 305 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 305 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 305 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 305 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

07-08 Aralık tarihlerinde Ayvacık ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 14 düzensiz göç olayında toplam 305 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 adet otomobil, 1 adet kamyonet ve 142 adet can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan 270 yabancı uyruklu mülteci işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Diğer 35 mülteci hakkında ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen 2 adet otomobil, 1 adet kamyonet ve 142 adet can yeleği Yediemin Otoparkı'na teslim edildi.

Adli makamların talimatı ile A.V. ve M.M. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Çanakkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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