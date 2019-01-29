Çanakkale'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı
44 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından
Ayvacık ilçesi Behram
köyü Kadırga Koyu
mevkisinde göçmen
kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında bebeklerin de olduğu Afganistan
uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Bu kişiler daha sonra Ayvacık Geri
Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:01 Kaynak: AA
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