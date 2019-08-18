Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 31 mülteci yakaladı.

Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:48 Kaynak: İHA
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