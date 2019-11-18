Çanakkale'de 310 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 310 mülteci yakalandı.

Önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olaylarında; toplam 310 yabancı uyruklu mülteci ve organizatörler yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamların talimatı gereği ; 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 adet can yeleği Yediemin Otoparkına götürüldü.

Adli makamların talimatı ile Y.K., D.Y., Y.C., Y.Ş. ve C.Z. isimli şahıslar gözaltına alınırken, firar eden N.K. ve M.K. isimli şahısların arama çalışmalarına ise devam edildiği açıklandı.

(İHA)