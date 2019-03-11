Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu.

Minibüste yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Öte yandan, kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Yunanistan, Ayvacık, Midilli Adası, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, Survivor'a Yeni Katılan Sabriye'ye Övgü Yağdırdı Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz

İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]