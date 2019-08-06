Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:31 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Güzelyalı
köyü ile Ezine
ve Ayvacık
ilçelerinde şüphe üzerine 5 taksiyi durdurdu.
Bu araçlarda bulunan Afganistan
uyruklu 32 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarına aracılık ettiği öne sürülen 5 sürücü ise gözaltına alındı.
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