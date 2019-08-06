Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

36 dakika önce

Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Güzelyalı köyü ile Ezine ve Ayvacık ilçelerinde şüphe üzerine 5 taksiyi durdurdu.
Bu araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarına aracılık ettiği öne sürülen 5 sürücü ise gözaltına alındı.
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:31 Kaynak: AA
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