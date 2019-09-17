Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

54 dakika önce

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükanafarta köyünün Küçükkemikli mevkisine operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4'ü çocuk 32 yabancı uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Jandarma, 17'si Somali, 15'i Afganistan uyruklu bu kişileri, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim etti.

Yasa dışı geçişi organize etmeye çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.H. ise gözaltına alındı

Çanakkale, Jandarma, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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