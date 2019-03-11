Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunaistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunaistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı  şüphelisi 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Ayvacık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Fatih Mahallesi Orman Deposu mevkiinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüs içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak yakalandı. Minibüs sürücüsü R.S., insan kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alındı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:59 Kaynak: DHA

Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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