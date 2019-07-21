Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yolla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:31 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yolla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan Afganistan
uyruklu 32 kaçak göçmen lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Ametçe altı mevkisi açıklarında sabaha karşı bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu
beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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