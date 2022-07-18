Çanakkale'de 32 köyde çayır tırtılına rastlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 32 köyde çayır tırtılına rastlandı

18.07.2022 19:03
Çanakkale'de 32 köyde çayır tırtılına rastlandı

ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz günü Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çayır tırtılı görüldüğü ihbarı üzerine sörvey ve çiftçi eğitim yayım faaliyetlerine başladı.

ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz günü Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çayır tırtılı görüldüğü ihbarı üzerine sörvey ve çiftçi eğitim yayım faaliyetlerine başladı. 14-17 Temmuz tarihlerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda 26 köyde çayır tırtılı larvasına, 6 köyde ise çayır tırtılı erginine rastlandı.

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle Trakya illerinde son günlerde ciddi zararlar oluşturan tırtılın, ayçiçeği zararlılarından çayır tırtılı olduğunu açıkladı. Uzun yıllardır ülkemizde ekonomik zarar eşiğine hiç ulaşmadığı belirtilen zararlının bu yıl iklimin de uygun gitmesiyle yoğun ayçiçeği tarımı yapılan alanlarda zarar verdiğini bildirildi. Yılda 2-5 döl verebilen çayır tırtılı ile uygun dönemde mücadele yapılmadığı takdirde yeşil aksamın tamamını yiyerek zarar verdiği açıklandı.

ÇİFTÇİLERE, ÖZELLİKLE YEŞİL ALANLARDA SIK SIK KONTROL YAPMALARI ÖNERİLDİZararlıya, öncelikle yonca tarlalarında, yonca tarlalarına yakın ayçiçeği tarlalarında, özellikle yabancı ot mücadelesi tam olarak yapılmayan ve içerisinde sirken otu bulunan tarlalar ile sınır boylarında yabancı ot bulunan tarlalarda rastlandığı, bu nedenle üreticilere ayçiçeği tarlaları başta olmak üzere yeşil aksam içeren tüm bahçelerde sık sık kontrol yapmaları gerektiği hatırlatıldı.31 EKİP İLE SÖRVEY VE ÇİFTÇİ EĞİTİM YAYIM FAALİYETLERİ BAŞLATILDI

13 Temmuz 2022 tarihinde Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde tırtıl görüldüğüne dair ihbar üzerine sörvey ve çiftçi eğitim yayım faaliyetleri başlatıldı. Merkez İlçe, Eceabat, Gelibolu, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde 31 ekip ile 14-17 Temmuz tarihlerinde sörvey ve çiftçi eğitim faaliyetleri yürütüldü. Yapılan arazi çalışması ve tespitler sonucunda; Eceabat'ta 7, Gelibolu'da 8, Biga'da 3, Lapseki'de 3, Yenice'de 2, Merkez ilçede ise 3 köyde ayçiçeği, yonca, mısır ve biber ekile alanlarda çayır tırtılı larvasına rastlandı. Ayrıca Eceabat'ta 5, merkez ilçede ise 1 köyde çayır tırtılı ergini görüldü. Larva tespit edilen köylerde yer aletleri ve dron ile kimyasal mücadele başlatıldı. Çan ilçesinde bir köyde yoğun ergin uçuşu tespit edilirken, Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde zararlıya rastlanmadı.


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Kaynak: DHA

Çanakkale, Hisarcık, Gelibolu, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 32 köyde çayır tırtılına rastlandı - Son Dakika

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