Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 32 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 32 Mülteci Yakalandı

17 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 32 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik botu tarafından, Ayvacık'ın Kadırga koyu önlerinde lastik bot içerisinde tespit edilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 mülteci yakalandı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

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