Çanakkale'de 32 Mülteci Yakalandı
17 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik botu tarafından, Ayvacık'ın Kadırga koyu önlerinde lastik bot içerisinde tespit edilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 32 mülteci yakalandı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:34 Kaynak: İHA
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