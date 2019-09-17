Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4'ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4'ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Bugün sabah saatlerinde Eceabat'ın Küçükanafarta köyü Küçükkemikli mevkiinde, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, arazi içerisinde yasa dışı çıkış yapmak için hazırlık yapan 4'ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, Suriyeli uyruklu şüpheli organizatör M.H. ise yakalanarak gözaltına alındı.
(İHA)
Şule Çet'in avukatından davaya ilişkin açıklama: Telefonu ikinci kez incelenecek Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde eski başkanın yaptığı zammı yeni başkan iptal etti