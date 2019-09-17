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Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4'ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4'ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Bugün sabah saatlerinde Eceabat'ın Küçükanafarta köyü Küçükkemikli mevkiinde, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, arazi içerisinde yasa dışı çıkış yapmak için hazırlık yapan 4'ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, Suriyeli uyruklu şüpheli organizatör M.H. ise yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

Çanakkale, Jandarma, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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