Çanakkale'de 328 kaçak göçmen yakalandı-arşiv - Son Dakika
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Çanakkale'de 328 kaçak göçmen yakalandı-arşiv

6 saat önce

Çanakkale'de 328 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı göçmen kaçaklığına karşı mücadeleye eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, son 8 günde düzenledikleri 7 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen...

Çanakkale'de 328 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı göçmen kaçaklığına karşı mücadeleye eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, son 8 günde düzenledikleri 7 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu toplam 328 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, son 8 günde düzenledikleri 7 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen toplam 179'u çocuk, 62'si kadın ve 87'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 328 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 328 kaçak göçmen yakalandı-arşiv

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
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