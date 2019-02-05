Çanakkale'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege
'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Babakale
köyü Deveboynu mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini belirledi.
Bunun üzerine TCSG 28 Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
, İran
ve Pakistan
uyruklu 33 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Küçükkuyu
Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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