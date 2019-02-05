Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü Deveboynu mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini belirledi.

Bunun üzerine TCSG 28 Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 33 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı Acı Bekleyiş! Oğlunu Yutan Çayın Başından Bir An Olsun Ayrılmıyor

Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]