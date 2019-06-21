Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Müsellim Boğazı'nda rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Koyu açıklarında Midilli'ye doğru giden bir botu tespit etti.
Söz konusu noktaya ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni alıp kıyıya çıkardı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:08 Kaynak: AA
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