Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:34 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere köyü sahilinde ağaçlık bir alanda yabancı uyruklu kişiler bulunduğunu belirledi. Aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu 33 düzensiz göçmen daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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