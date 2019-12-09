Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.


Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grubun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak kıyıya getirdi.

Afganistan uyruklu 17'si çocuk, 9'u kadın 33 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 sene önce arkadaşının hediye ettiği tespih hayatını değiştirdi
Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 15:54:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]