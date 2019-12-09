Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grubun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak kıyıya getirdi.
Afganistan uyruklu 17'si çocuk, 9'u kadın 33 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
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