Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü Kuruçeşme mevkisindeki zeytinlikte Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

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