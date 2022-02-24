Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

24.02.2022 02:52

Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devamlı çevreye rahatsızlık verildiği gerekçesiyle denetime çıkan Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmalarda kimlik ve belge ibraz edemeyen 33 düzensiz göçmeni yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Gelibolu, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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