Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olan 33 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince minibüste yakalandı.

Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olan 33 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince minibüste yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyünde, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurdu. Minibüste, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan, kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi
İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:30:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]