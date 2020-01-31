Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:12 Kaynak: DHA
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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