Çanakkale'de 330 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye hazırlanan 330 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege
bölgesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece sabaha kadar yaptıkları 7 operasyonda lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan
, Suriye
ve Filistin
uyruklu 330 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler botlarla Küçükkuyu
beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.