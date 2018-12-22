Çanakkale'de 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'de yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek için hazırlık yapan 34 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu
ile Assos sahil yolu bölgesinde önleyici devriye görevi yürüten Ayvacık
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Nusratlıaltı mevkisinde bir grubun zeytinlik alanda saklandığını tespit etti.
Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 Afganistan
uyruklu yakalandı.
Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.
Düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:13 Kaynak: AA
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