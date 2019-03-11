Çanakkale'de 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sazlı köyü yakınlarında operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.D, K.Y. ve F.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Operasyonda ele geçirilen bir kamyonet, bot ve bot motoruna da el konuldu.

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