Çanakkale'de 34 Kaçak Göçmen Yakalandı
5 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu
beldesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitme hazırlığında olan Afganistan
uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı. Jandarma
ekipleri, Ayvacık-Küçükkuyu karayolu üzerindeki Nusratlıaltı mevkiinde, zeytinlikler arasında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan kaçaklara operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın, çoçuk ve bebeklerin de bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak yakaladı. Küçükkuyu Jandarma Karakolu'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve su dağıtıldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:28 Kaynak: DHA
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