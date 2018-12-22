Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

5 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale'de 34 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarma ekipleri, Ayvacık-Küçükkuyu karayolu üzerindeki Nusratlıaltı mevkiinde, zeytinlikler arasında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan kaçaklara operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın, çoçuk ve bebeklerin de bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak yakaladı. Küçükkuyu Jandarma Karakolu'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve su dağıtıldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:28 Kaynak: DHA

Midilli Adası, Küçükkuyu, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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