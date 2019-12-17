Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı.

Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyüne bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirlerin alınacak
Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak

Son Dakika Haberleri
22:45 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Son Dakika
22:44 Garsona saldırdılar - Son Dakika
22:44 İzmir'de Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - Son Dakika
22:44 Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:40 TBMM Başkanı Şentop: "İyi ile kötünün, hakla batılın mücadelesi bugün de sürüyor" - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirlerin alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:46:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]