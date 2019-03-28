Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 34 Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı

Çanakkale'de 34 Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı

51 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak ve 2 organizatör polis tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 34 Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak ve 2 organizatör polis tarafından yakalandı. Organizatörler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Salı gecesi saat 00.30 sıralarında İzmir yolu üzerindeki polis noktasında, 34 GH 497 plakalı panelvan tipi aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araç saat 01.20 sıralarında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ezine ilçesi girişinde yakalandı.

Araç içinde yapılan aramada, aralarında 17'si çocuk, kadın ve erkeklerin bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak yakalanırken aracın içinde 32 can yeleği de ele geçirildi. 34 GH 497 plakalı araç yedi emin otoparkına çekildi. Araçtaki insan kaçakçısı şüphelileri N.Y. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler N.Y. ve A.A., Ezine Sulh Ceza Hakimliğince, 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Y.'nin, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçundan da aranması olduğu tespit edildi.

Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:19 Kaynak: DHA

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