Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
12 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:18 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere ve Behramkale köyleri sahilinde ağaçlık alanda Afganistan uyruklu grubun bulunduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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