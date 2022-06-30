Çanakkale'de 350 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 350 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı

30.06.2022 15:28

Çanakkale'de 350 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandıÇANAKKALE Çanakkale'de piyasa değeri yaklaşık olarak 350 bin lira olan enerji nakil kablosunu çalan hırsızlar yakalandı.

Çanakkale'de 350 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı

ÇANAKKALE Çanakkale'de piyasa değeri yaklaşık olarak 350 bin lira olan enerji nakil kablosunu çalan hırsızlar yakalandı.

Çanakkale Merkez, Lapseki ve Bayramiç ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil kablolarında yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Son iki ay içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık değeri 350 bin lira olan enerji nakil kablosu ve hat yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Aynı zamanda eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 350 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 350 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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