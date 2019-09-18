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Çanakkale'de 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

43 dakika önce

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından insan kaçakçılığı olaylarına karşı yapılan operasyonlarda 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından insan kaçakçılığı olaylarına karşı yapılan operasyonlarda 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı.
Çanakkale'de yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden jandarma ekipleri, 16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık, Eceabat ve Ezine ilçelerinde 9 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı. Operasyonlarda 130 can yeleği ele geçirilirken, insan kaçakçılığında kullanılan 1 kamyonet, 2 minibüs ve 3 otomobil yedi emin otoparkına çekildi.
Yakalanan 353 kaçak göçmenden; Afganistan uyruklu 327 kişi ve Somali uyruklu 17 kişi Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olduğu illere gönderildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.D., M.H., F.F.S., F.Ç., H.K., O.S., O.Y. ve M.G. ile ilgili jandarmada adli işlemleri sürüyor.


Çanakkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:41 Kaynak: DHA
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