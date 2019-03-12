Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinin Assos Sahil Yolu ile Nusratlıaltı mevkilerinde bazı noktalara operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.

Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirtilen bu kişiler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Ayvacık, Yunanistan, Midilli Adası, Çanakkale, Güncel
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