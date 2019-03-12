Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 36 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 22.00 sıralarında, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Assos sahil yolu Nusratlı altı mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda 18'i çocuk, 8'i kadın toplam 36 Afgan kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

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