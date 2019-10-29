Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:36 Kaynak: DHA
Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Ayvacık Kuruoba Köyü'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, zeytinlik alanda saklanmaya çalışan 36 kaçak göçmeni tespit etti. Jandarma tarafından yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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