Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 36 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 36 Mülteci Yakalandı

36 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Nusratlı mevkiinde 36 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 36 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Nusratlı mevkiinde 36 mülteci yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda Ayvacık Nusratlı mevkiinden Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak üzere olan 36 Afganistanlı mülteciyi yakaladı. Yakalanan 36 mülteci jandarma'daki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
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