Çanakkale'de 36 Mülteci Yakalandı
36 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Nusratlı mevkiinde 36 mülteci yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi Nusratlı mevkiinde 36 mülteci yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda Ayvacık Nusratlı mevkiinden Yunanistan
'ın Midilli adasına kaçmak üzere olan 36 Afganistanlı mülteciyi yakaladı. Yakalanan 36 mülteci jandarma'daki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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