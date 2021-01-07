Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
07.01.2021 19:47
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir grubun yelkenli tekneyle Ayvacık açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Durdurulan teknedeki 37 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı 2 şüpheli, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.
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