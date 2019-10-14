Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasadışı geçişlere karşı mücadele veren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mahallesi sahilindeki zeytinlik alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Afganistan, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:40 Kaynak: DHA
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