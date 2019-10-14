Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:40 Kaynak: DHA
Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasadışı geçişlere karşı mücadele veren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mahallesi sahilindeki zeytinlik alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Son dakika: Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük