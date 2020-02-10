Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

15 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler Afganistan uyruklu 18'i çocuk, 10'u kadın ve 9'u erkek toplam 37 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
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