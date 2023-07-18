Çanakkale'de 37 saattir orman yangın sürüyor - Son Dakika
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Çanakkale'de 37 saattir orman yangın sürüyor

18.07.2023 08:33

Çanakkale'de örtü yangını olarak başlayan yangın, 37 saattir devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin desteğiyle müdahale edilen yangına, havadan ve karadan toplamda 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel katılıyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangında 38 saat geride kaldı. Ekipler gece boyu süren çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla devam ettiriyor. Alevlerden etkilenen 8 köyden vatandaşlar tahliye edildi.

Çanakkale'de roman yangınında 38 saat geride kaldı! Alevler her yeri kül etti, bölgenin son hali içler acısı

ŞİDDETLİ RÜZGAR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kızılkeçili'de yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.

Çanakkale'de roman yangınında 38 saat geride kaldı! Alevler her yeri kül etti, bölgenin son hali içler acısı

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu. Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor.

Çanakkale'de roman yangınında 38 saat geride kaldı! Alevler her yeri kül etti, bölgenin son hali içler acısı

SON HALİ İÇLER ACISI

Çanakkale'de 37 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi. Görüntülerde büyük bir alanın küle döndüğü görülüyor.

Çanakkale'de roman yangınında 38 saat geride kaldı! Alevler her yeri kül etti, bölgenin son hali içler acısı
Çanakkale'de roman yangınında 38 saat geride kaldı! Alevler her yeri kül etti, bölgenin son hali içler acısı
Çanakkale'de roman yangınında 38 saat geride kaldı! Alevler her yeri kül etti, bölgenin son hali içler acısı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Çanakkale'de 37 saattir orman yangın sürüyor - Son Dakika
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