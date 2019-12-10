Çanakkale'de 370,5 litre sahte içki ele geçirildi

ÇANAKKALE'de, polisin bir köy evinde düzenlediği operasyonda, 370,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yenice ilçesi Hıdırlar köyünde yaşayan M.B.'nin evi ile evinin bahçesindeki depoda, sahte içki üretimi yaptığını belirledi. Bunun üzerine eve operasyon düzenlendi. Evde, 20,5 litre sahte rakı, 65 litre sahte votka, 285 litre sahte şarap, 6'sı dolu olmak üzere 21 şişe anason yağı, 1 alkol damıtmada kullanılan imbik, 2 alkolmetre, 3 enjektör ve 34 boş şişe bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.B., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.